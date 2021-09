Miguel Monteiro: «Medalha de bronze é um orgulho enorme»

RECORD - Há uma grande química entre o Miguel e o seu treinador e, durante a final, existiram muitas indicações de parte a parte. De que forma isso ajudou na prestação?

MIGUEL MONTEIRO – É bastante importante a presença do treinador em todas as provas. Os primeiros lançamentos foram nulos e depois corrigiu-se para que saísse bem. Temos ali um membro da família, no fundo. Porque já o somos praticamente. Damos também o nosso melhor por ele.

R - Depois da final, o Miguel pareceu um pouco desiludido por não ter conseguido uma marca melhor (10,76m). Passados alguns dias, já vê isso com outros olhos ou continua com esse sabor agridoce?

MM - Nós em cada competição procuramos dar o nosso melhor. Foi o que aconteceu naquele dia. Não digo que fosse frustração, mas um sentimento estranho por não ter conseguido atingir as melhores marcas da final e pensávamos que isso era possível. Mas estamos muito satisfeitos com a medalha de bronze. É um orgulho enorme e acaba por ser a minha primeira medalha em Jogos. O papel do treinador é muito importante também. O treino é fundamental.

R - E você já conhece o seu treinador há algum tempo. Como é fomentada essa relação entre treinador e atleta?

MM - Conhecemo-nos desde que sou pequenino. O objetivo era conseguir uma medalha nos Jogos e foi tudo muito bem planeado. Abdiquei de alguns dias da Universidade para me dedicar mais ao treino e para ter uma boa preparação para os Jogos Paralímpicos.

R - De que forma é que a preparação para os Jogos foi ainda mais complicada devido à pandemia?

MM - Tivemos de reformular um pouco tudo, porque deixaram de haver várias competições e houve a necessidade de adaptação. Mas não deixámos de treinar. Estavámos a trabalhar sozinhos em Mangualde e isso ajudou muito. No ginásio e estádio de Mangualde, só estávamos nós a trabalhar.

R - Acha que o adiamento dos Jogos foi benéfico ou prejudicial?

MM - Penso que nos beneficou. No fundo, tivemos mais tempo para treinar. Estava a treinar aulas da Universidade em casa e tinha mais tempo para treinar com o Sr. João. Depois, fui conseguindo bater sucessivamente as minhas marcas ao longo deste ano, bati o recorde do Mundo e agora ganhámos a medalha de bronze, o que nos deixa muito satisfeitos.

R - Para se ter a noção, como é o dia a dia de um atleta como você, que treina e concilia a modalidade com a vida social e o curso de Engenharia, em Aveiro?

MM - Tenho tempo para tudo. Aliás, organizo muito bem o meu tempo para estar sempre focado no que faço. Vou às aulas e treino no período de tempo possível. O fundamental é estar realmente focado naquilo que estou a fazer.

R - Você chegou ao atletismo após uma passagem pelo futsal. Como foi essa mudança e como foi ganhando a paixão pelo atletismo?

MM - Sou um rapaz que gosta de experimentar tudo. Era muito novinho, o Sr. João recrutou-me para o lançamento do peso, começámos aos poucos, fomos trabalhando e chegámos à marca atual. Com o passar do tempo, fomos acreditando que podíamos chegar longe. Com aquela ingenuidade de miúdo, nem pensava em ganhar um dia uma medalha nos Jogos...

R - Em relação aos Jogos, você tinha feito história no Rio’2016 ao ser o português mais novo a estar presente nos Jogos Paralímpicos. Desta vez, está numa delegação com várias caras novas. Sente-se como um conselheiro deles, apesar de ainda ser jovem (20 anos)?

MM - Em relação a conselhos, lembro-me principalmente de um que dei à Beatriz [Monteiro], antes de entrarmos na cerimónia de abertura. Disse para se divertir acima de tudo, que o resto vinha por acréscimo. Estes Jogos foram muito diferente do Rio’2016. Senti-me muito mais à vontade. No Rio era muito novinho e estava metido no meu canto. Nestes, senti-me mais confiante.

R - Como foi saber que iria ser um dos porta-estandarte da missão portuguesa em Tóquio’2020?

MM - Nunca se espera isso. É sinal que trabalhámos muito para sermos recompensados dessa forma e deu-me uma grande alegria.