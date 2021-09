Miguel Monteiro: «Recebi chamada do Presidente da República»

RECORD - Defende que a família é um grande apoio na sua carreira. Como é que foi a reação deles após ter conquistado a medalha de bronze?

MIGUEL MONTEIRO - A família é muito importante em todo este processo. Às vezes, eles têm de conciliar os horários com os nossos, por causa dos treinos, e a minha família também foi fundamental para esta medalha. Ficaram muito felizes, como é óbvio, porque também se deve a todos os esforços que eles fazem por mim.

R - Recebeu felicitações de vários Governantes e o Chefe de Estado. Esperava que a conquista da medalha tivesse um impacto tão grande?

MM - Nenhum de nós esperava receber tantas mensagens de gente amiga. Foi com muito gosto que recebi também uma chamada do Senhor Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa]. E as mensagens do Ministro da Educação [Tiago Brandão Rodrigues], do Sec. Estado do Desporto [João Paulo Rebelo] e do senhor António Costa [Primeiro Ministro] no Twitter. Fico muito orgulhoso por este feito e pelas mensagens que recebemos.



«Felizmente os estudos não ficam para trás»



R - Acaba por ser fácil conciliar a vida desportiva, no atletismo, com a vertente académica, neste caso o curso de Engenharia na Universidade de Aveiro?



MM – Felizmente tem corrido bem até agora. Não fica para trás o lançamento do peso nem os estudos. Espero que continue assim. Claro que às vezes não é fácil, mas pretendo que tudo corra bem e tentamos conciliar bem as coisas.



R - E mesmo o treinador também controla se os estudos correm bem?



MM - O treinador controla bem. Ele procura adaptar-se às horas em que eu possa treinar, para que não saia prejudicado nos estudos. Estamos disponíveis um para o outro. Ninguém sai prejudicado...