Superação para alcançar a glória

Segue a contagem decrescente para o arranque dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A competição terá início esta terça-feira, com a Cerimónia de Abertura em pleno Estádio Olímpico, e contará com uma delegação portuguesa cheia de motivação. Desde a estreia em Heidelberg’1972, Portugal já participou em 10 edições (nove delas de forma consecutiva), tendo conquistado um total de 92 medalhas (25 de ouro, 30 de prata e 37 de bronze).





Desta feita, na edição do Japão, a delegação portuguesa poderá fazer história se alcançar o número redondo das 100 pódios para o país. Um marco com o qual também sonha o Primeiro-Ministro, António Costa. "É seguramente nestes Jogos Paralímpicos que iremos ultrapassar a barreira das 100 medalhas", perspetivou o líder do Governo, antes da partida da comitiva para Tóquio.

Portugal chega aos Jogos Paralímpicos com 33 atletas, menos quatro em relação ao que apresentou no Rio’2016, mas acaba por estar representado num maior número de modalidades (8). A Missão portuguesa competirá no atletismo, badminton, boccia, canoagem, ciclismo, equestre, judo e natação, isto num torneio paralímpico que já fica na história pelo facto de contar com uma participação recorde de 4.400 atletas.

Quatro medalhas e 22 diplomas são as metas traçadas pelo Comité Paralímpico de Portugal para a prestação da comitiva, mas com a ambição de superar resultados. A Record, a Chefe de Missão a Tóquio, Leila Marques, analisa o que se pode esperar do evento, destacando os atletas, mas lembrando também a importância de apoiar o Desporto.