Todos ativos: aí está a Semana Europeia do Desporto

Está em marcha até sexta-feira a 8ª edição da Semana Europeia do Desporto (SED). Novamente sob o mote ‘#BeActive’ (sê ativo), a iniciativa é promovida pela Comissão Europeia e, em território nacional, conta com a coordenação do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), proporcionando mais de 500 atividades gratuitas em todo o país, incluindo as ilhas, que têm como principal objetivo promover a prática da atividade física e a adoção de estilos de vida saudável junto da comunidade durante todo o ano.

A SED reserva dias específicos para a valorização e promoção da prática desportiva em casa, na escola, nos locais de trabalho, ao ar livre, em clubes desportivos e centros de fitness, além de duas temáticas que assumem cada vez mais relevância na atualidade: o desporto inclusivo e o desporto sénior.

"A introdução da prática desportiva no nosso quotidiano e o combate ao sedentarismo, na escola, em família, no emprego, são a melhor forma de projetarmos com sucesso o nosso futuro coletivo. Esta semana está aberta a todos os portugueses, sem exceção", destacou, durante a apresentação da iniciativa, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia. Palavras também partilhadas por Vítor Pataco, presidente do IPDJ, que deixou ainda um apelo: "Depois de dois anos de pandemia é essencial retomar a prática desportiva e da atividade física. Depende de cada um de nós colocar Portugal no lote dos países fisicamente mais ativos da Europa, e beneficiar do seu impacto positivo, a nível individual e coletivo, no plano da saúde, da economia e da coesão social."

O programa completo de atividades pode ser consultado em beactiveportugal.ipdj.pt.

Figuras juntam-se à iniciativa

A Semana Europeia do Desporto conta com um lote alargado de embaixadores, desta vez com 34 figuras bem conhecidas do desporto nacional, entre atuais e antigos atletas, treinadores e dirigentes nas mais variadas modalidades, bem como rostos das artes, do espetáculo e do entretenimento. Além de promoverem a iniciativa, muitos marcam também presença nas diversas atividades que decorrem até sexta-feira em todo o país. O nosso jornal recolheu mensagens e expectativas de quatro embaixadores - Nuno Delgado (ex-atleta olímpico; judo), Emanuel Silva (atleta olímpico; canoagem), Marta Paço (surf adaptado) e Simone Fragoso (atleta paralímpica; natação) -, que pode ver no vídeo em cima.