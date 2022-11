Todos contam no apoio à Seleção Nacional

Uma experiência diferente e única. Foi assim que 15 cidadãos invisuais assistiram, ao vivo, nas bancadas do Estádio José Alvalade, à goleada de Portugal sobre a Nigéria (4-0), no único jogo de preparação da equipa das quinas para o Mundial que começa hoje.

O grupo, com adeptos oriundos de vários pontos do País, auxiliados por acompanhantes, teve ao dispor um serviço de audiodescrição que foi criado especificamente para a iniciativa. Através de um rádio individual, sintonizado em frequência própria, os invisuais tiveram acesso a um relato exclusivo e ajustado às suas necessidades, neste caso, a falta total ou parcial de visão.

"É a primeira vez que vejo a Seleção e nunca tinha estado num estádio para assistir a um jogo de futebol. É sempre muito louvável este tipo de iniciativa, com a audiodescrição. É fundamental incluir as pessoas com deficiência neste tipo de atividades", disse, a Record, Marta Frias, que viajou de Castelo Branco até à capital. A jovem, de 20 anos, assume que Portugal "está no caminho certo" em termos de inclusão. "Ainda faltam passos, mas estamos a fazer um bom trabalho. As novas gerações estão muito mais conscientes e temos um bom futuro pela frente", justificou.

De Braga viajou Nuno Órfão, de 38 anos, que fez questão de aplaudir a ideia. "Para quem não vê, é algo excelente e já se vê muito nos filmes, por exemplo. No futebol é melhor ainda. Não conseguimos perceber muito bem e este sistema é uma grande ajuda. Está a ser para lá de fantástico", justificou.

A iniciativa realizou-se no âmbito do patrocínio dos Jogos Santa Casa à Seleção Nacional. Através deste apoio, a marca SCML assume-se como parceira em ações de responsabilidade social desenvolvidas com a Federação Portuguesa de Futebol.