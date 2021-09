Treinador de Miguel Monteiro revela: «Nos treinos bateu o recorde do mundo»

Miguel Monteiro conquistou na última semana a medalha de bronze, na prova de lançamento do peso F40 (baixa estatura), ao registar uma marca de 10,76 metros. O registo do atleta chegou para escrever o seu nome na história, mas o treinador de Miguel, João Mendes, confessou até que o português chegou a alcançar uma distância maior de lançamento nos treinos de preparação para a final, batendo o então recorde mundial (11,01 metros), que lhe pertencia.

"O Miguel não o diz, mas a verdade é que ele ficou um pouco frustrado com a prestação na final do lançamento do peso, porque dois dias antes da final fizemos um treino em que o Miguel bateu até o recorde dele mundial (11,01m) da altura. Com aquela preparação, pensámos assim: ‘com um lançamento desses, vamos trazer uma medalha de certeza’. Só que depois, no dia da competição, as coisas não saíram tão bem. Mas a verdade é que a conquista da medalha de bronze já foi muito importante", sublinhou o experiente treinador.

Durante a prova da final, foram notórias as intervenções de João Mendes junto de Miguel Monteiro, de forma a tentar acalmar o atleta português, que chegou a fazer dois lançamentos nulos. "A relação entre atleta e treinador é sempre importante. Estamos ali, temos de corrigir e estar atentos. O atleta é o mais importante, mas o treinador também tem alguma influência ao dar as indicações certas durante a competição. O lançamento do peso é uma prova muito técnica. É preciso trabalhar muito a este nível de comunicação entre ambos", analisou.



Humildade para chegar bem longe



Na hora de apontar as principais caraterísticas do pupilo, Miguel Monteiro, João Mendes destaca as qualidades de trabalho do seu atleta, referindo os valores humanos do jovem luso. "O Miguel é uma pessoa com grandes princípios, como todos devíamos ter. A verdade é que tenho tido alguma sorte em escolher miúdos que me têm dado muitas alegrias. Conhecia bem o Miguel. Nas aulas de Educação Física, ele tinha uma grande facilidade em adaptar-se às várias modalidades. Vi que ele tinha potencial. Apostámos no lançamento do peso. Falei com a mãe dele sobre os aspetos positivos e negativos de entrar na alta competição. Na escola, capto ali miúdos, porque vejo qualquer coisa de diferente neles. Tenho tido atletas muito bons. Tenho atenção a miúdos mais carenciados, que são humildes e estão habituados a trabalhar", revelou o experiente treinador português.