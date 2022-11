Uma nova era no atletismo: Tudo a correr!

Colocar Portugal a correr será uma missão difícil de completar, mas nem os obstáculos tiram o foco da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) em que se torne uma realidade.

Na época em que celebra o seu centenário, o organismo liderado por Jorge Vieira decidiu realizar o 'I Running Summit', um evento que teve como principal objetivo incentivar as pessoas a adquirirem o 'bichinho' pela prática desportiva. "Correr e caminhar são os gestos mais básicos da nossa existência. Todos nós começamos, praticamente sem ninguém nos ensinar, a correr e a caminhar e é por isso que eu digo que o Atletismo é a modalidade de todos", apontou o líder federativo, desmitificando o 'fantasma' da afiliação: "Os atletas profissionais são uma minoria dos nossos afiliados. A Federação e o Atletismo português são para todos", vincou.

Para incentivar os portugueses a uma mudanças de hábitos, a FPA conta com o contributo de Paulo Guerra, tetracampeão europeu de Corta-Mato. "Tudo o que se faça para reunir pessoas e incentivá-las a praticarem a atividade física é benéfico. Apenas 17% dos portugueses são ativos, os restantes 83% são inativos. Como é possível neste canto tão maravilhoso sermos tão sedentários?", questionou o agora técnico do Programa Nacional de Marcha e Corrida.

Sedentarismo é uma palavra que não consta no dicionário de Susana Maurício, uma das 100 pessoas inscritas no treino com o PNMC que se realizou na quinta-feira, dia 3, na FMH. "Só me apercebi que gostava de correr quando fiquei nove meses afastada", assumiu, 'culpabilizando' o marido, mais experiente nestas andanças. "Cada um corre ao seu ritmo, ele tipo gazela e eu a ver se não me perco."



Apoio "vital" para todos os atletas



Em época de centenário, Federação Portuguesa de Atletismo anunciou, durante o último verão, os Jogos Santa Casa como patrocinador, com o estatuto de 'Official Premium Partner', um vínculo que Jorge Vieira considera ser "vital" para o desenvolvimento do Atletismo no nosso país. "O apoio dos Jogos Santa Casa permite-nos ter mais atividades, quadro competitivo, apoiar os nossos melhores atletas e os jovens que são considerados talentos. Em suma, permite-nos desenvolver a nossa modalidade, algo que tem um valor social muito grande para o país", vincou o presidente da FPA, em declarações ao nosso jornal.