'A minha história': O livro que explica a vida de Eriksson

Foi muito mais do que um treinador com bons resultados em Portugal. Sven-Goran Eriksson foi o homem que, em 1982, trouxe ao futebol nacional os instrumentos que lhe devolveram a grandeza. Depois desse trabalho que lançou um ciclo de sucesso, dedicou-se a outras empreitadas, com muitas histórias pelo meio. É esse percurso de uma vida que está retratado neste livro ‘A minha história’, no qual o futebol, os maus negócios e as mulheres andam de mãos dadas.