Estou a aproveitar estes tempos para ler os livros do Caco Barcellos, um escritor pouco conhecido em Portugal mas que descreve a vida quotidiana nas favelas do Brasil. Sugiro ‘Rota 66’ e ‘Abusado - o Dono do Morro Santa Marta’. Tenho ouvido também muita música brasileira, funk, samba, forró... Só não gosto muito de rock.





Sugestão de Raphinha (jogador do Rennes)