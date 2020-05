Recorde ou fique a conhecer... conforme a idade que o leitor tiver. São dois volumes do melhor do pós-punk ou do rock gótico. Liderada pelo icónico Peter Murphy, a banda britânica, cujo nome homenageia a conhecida escola de arte perseguida pelos nazis, apresenta-nos neste álbum temas incontornáveis. ‘Third uncle’ ou ‘The passion of lovers’ fazem parte da história dos Bauhaus mas também da própria história da música.