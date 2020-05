Diz que é uma espécie de ‘Stranger Things’

Se é fã de séries de ficção científica, não vai querer perder ‘Dark’, primeira produção alemã da Netflix. Com alguns toques de ‘Stranger Things’, por tudo o que envolve a produção e pelo facto de o elenco ser composto, maioritariamente, por adolescentes, começa com o desaparecimento de duas crianças numa pequena cidade. A partir daí... é surpreendente. Já foi renovada para uma terceira e última temporada e as duas primeiras estão na Netflix.