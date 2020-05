‘Fauda’ (palavra árabe para ‘Caos’) é uma série israelita que não pode perder neste período de maior recolha. Disponível na Netflix, conta a história de um grupo de agentes secretos israelitas à caça de um terrorista do Hamas na Palestina. O ator principal, Lior Raz, também cocriador, é ele próprio um ex-militar e conhece bem a realidade do conflito no Médio Oriente. Uma série que mostra que não há só bons de um lado e só maus do outro.