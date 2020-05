A série ‘Dogs of Berlin’ [Cães de Berlim], segunda produção alemã para a Netflix, é uma combinação explosiva, que retrata problemas da sociedade atual. Partindo da morte de um internacional alemão de ascendência turca, antes de um encontro entre seleções de Alemanha e Turquia, a série transporta-nos para uma realidade dura, como o submundo das apostas no futebol, a corrupção, os conflitos raciais e as lutas de gangues.