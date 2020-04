Sinto a falta do treino no relvado, mas a época é de quarentena e há que respeitá-la. E há soluções para ocupar o tempo. Jogo PlayStation com frequência e há bons filmes e séries para ver. Por exemplo, a Netflix tem um documentário relacionado com o futebol, intitulado “Antoine Griezmann – assim nasce uma lenda”. Gostei ainda do ‘Escape Room’, um thriller, e quanto a séries gosto de ver a saga ‘Prison Break’





: Pedro Pelágio (jogador do Marítimo)