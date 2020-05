Recordar a vida do ‘King’ Eusébio

Numa altura em que a bola ainda não rola para competição nos nossos relvados, vale sempre a pena recordar um dos maiores de todos os tempos. Nada mais, nada menos, do que aquele que gostava de ser tratado carinhosamente por ‘King’. Estreado em 2017, quando o falecido goleador faria 75 anos, ‘Eusébio - A História de Uma Lenda’ conta a sua vida e carreira com a colaboração do próprio e inúmeros testemunhos, como Bobby Charlton. A realização é de Filipe Ascensão.