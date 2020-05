’Boxer’, o quarto álbum de estúdio dos norte-americanos The National, está disponível em todas as plataformas de streaming, se não tiver o ‘saudoso’ CD, e é uma boa sugestão para se maravilhar durante quase 45 minutos ao som da banda de Cincinnati. No que diz respeito a séries, deixo aqui a sugestão para uma das últimas que vi: ‘After Life’. Está na Netflix, tem Ricky Gervais e cada temporada devora-se em três horas.