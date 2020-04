António Costa: data limite para regresso às aulas no secundário é 4 de maio

António Costa sublinhou esta sexta-feira em entrevista à Rádio Renascença que "este é o mês de maior risco" na evolução da pandemia de coronavírus em Portugal. "A Covid-19 não ataca todas as pessoas e isso torna este vírus muito perigoso", afirmou o primeiro-ministro.





Relativamente ao recomeço das aulas presenciais, António Costa disse que a data limite para o regresso do ensino secundário presencial é 4 de maio. O primeiro-ministro vai reunir no dia 7 de abril com vários investigadores para tentar prever o impacto da reabertura das escolas e vai ouvir os partidos no dia seguinte."Esta é uma situação que só vencemos exigindo o esforço de todos", afirmou o primeiro-ministro que sublinhou a importância de "proteger as empresas o mais possível, proteger os empregos".Sobre o lay-off na TAP, António Costa diz que "há empresas a fazer um esforço para suportarem os próprios custos". Sobre a legalidade das empresas seguirem um lay-off acima do anunciado, Costa diz que "o Estado deve favorecer que haja um bom relacionamento entre os empregadores e os trabalhadores. Todos devemos fazer um esforço para proteger os rendimentos".