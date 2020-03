Bolsonaro autoriza suspensão do contrato de trabalho por quatro meses

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro autorizou esta segunda-feira a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses.





De acordo com a imprensa brasileira, Bolsonaro assinou uma medida provisória que permite a suspensão de contratos de trabalho por até quatro meses durante o período de calamidade pública no país, que entrou em vigor na última sexta-feira, devido à pandemia de coronavírus. A medida foi publicada em edição extra do 'Diário Oficial da União' na noite de domingo, 22.Na noite de domingo, o presidente brasileiro disse, em entrevista à TV Record, que a população "descobrirá em breve que foi enganada pelos governadores de Estados e pela imprensa" na crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro voltou a considerar que existe um "exagero nas medidas de combate à Covid-19".