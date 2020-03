Bruno Gaspar doa 10 mil euros a hospital de Évora

Bruno Gaspar, lateral-direito emprestado pelo Sporting ao Olympiacos, da Grécia, fez um donativo no valor de 10 mil euros ao Hospital do Espírito Santo de Évora, cidade de onde é natural.





O referido valor já se encontra na posse daquela instituição e será destinado à compra de material clínico para responder às necessidades daqueles que ali trabalham diariamente no combate à Covid-19.Desde Atenas, onde se encontra, tal como o restante plantel do Olympiacos, a cumprir um período de quarentena, o futebolista, de 26 anos, tem acompanhado com atenção aevolução da pandemia do coronavírus em Portugal e, mais concretamente, na regiãoalentejana de Évora, onde tem raízes e familiares.Foi nesse sentido que, seguindo o exemplo do que já fizeram muitas outras personalidades ligadas ao mundo do futebol, o internacional angolano decidiu também ele juntar-se à causa e ajudar, neste caso, o hospital de Évora.