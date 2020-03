«Cá estarei para cuidar dos vossos filhos»: a revolta de um enfermeiro depois de ver enchente na Ponte 25 de Abril

Um enfermeiro do Centro Hospitalar do Algarve deixou uma mensagem nas redes sociais que já tem mais de 10 mil partilhas. Nuno trabalha com doentes com coronavírus e partilhou nas redes sociais a sua revolta contra os que este sábado decidiram encher a Ponte 25 de Abril para rumar às praias da Costa da Caparica, fazer um passeio ou até ir até ao Algarve.





Polícia faz controlo carro a carro na entrada para a Ponte 25 de Abril: veja as imagens



"Pensei muito antes de publicar esta foto.. Mas depois.. De ver tanta gente a passear... Aqui vai...Continuem a passear... Cá estarei mais os meus colegas para cuidar dos vossos filhos... Ah.. Não poderão estar a acompanhá-los", escreveu o enfermeiro, como avança o Correio da Manhã