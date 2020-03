Cavani está no Uruguai e vai cumprir quarentena

Edinson Cavani chegou esta quinta-feira ao Uruguai, o seu país de origem, onde vai cumprir um período de quarentena devido ao surto de Covid-19. O avançado do Paris Saint-Germain foi visto por jornalistas daquele país no Aeroporto Internacional de Carrasco, perto da capital Motevideo.





Cavani chegou ao seu país um dia antes de serem fechadas as fronteiras a todos os voos vindos da Europa e dos Estados Unidos, medida tomada pelo governo do Uruguai.De acordo com a imprensa local, Cavani pretende viajar para Salto, a sua terra-natal — e uma das primeiras regiões afetadas pelo coronavírus no Uruguai —, para ajudar os mais necessitados.Ainda assim, de acordo com as regras em vigor naquele país, o jogador do PSG deverá ficar em quarentena obrigatória — medida aplicável a quem viaja de China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Irão, Itália, Espanha, França, Alemanha e Estados Unidos.