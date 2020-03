Coronavírus: Audi 'separa' os anéis e aconselha distância social

Sem surpresas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou para a aceleração do Covid-19 por todo o planeta. Com a Europa no "olho" do furacão da pandemia do novo coronavírus, as marcas automóveis avançaram com conselhos bem explícitos.

A Audi é um dos casos mais brilhantes ao "separar" os quatro anéis que constituem o seu símbolo, para mostrar que todas as pessoas devem manter uma distância segura entre si. A Volkswagen, por seu lado, lançou um vídeo esclarecedor (ver abaixo), afastando o V de "Volks" do W de "Wagen".

O objectivo é claro: todos nós somos essenciais para combater uma tragédia que paralisou o movimento das pessoas e a economia mundial.