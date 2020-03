Coronavírus: já há mais de 13 mil infetados em Espanha

Em 24h, registaram-se 2538 novos casos de infecção em Espanha, de acordo com os últimos dados divulgados em conferência de imprensa esta quarta-feira. No total, há agora 13.7116 casos de infecção em território espanhol, e 588 mortos. Neste momento, há 774 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos.





O número de infetados em Espanha aumentou em 2.538 nas últimas 24 horas, sendo já 13.716 os infetados. Já morreram 558 pessoas vítimas na sequência deste vírus.Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 148 mortes (6.633 casos)."A taxa de recuperação situa-se nos 7% ou 8%", informou Fernando Simón. Em Madrid essa taxa é "o dobro" (17%) do que nas restantes comunidades autónomas "porque o período de epidemia é maior", esclareceu Fernando Simón, director do Centro de Coordenação de Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde espanhol. Madrid é onde há mais infetados.