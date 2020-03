Coronavírus: morreram 769 pessoas nas últimas 24 horas em Espanha

O número de infetados pelo novo coronavírus em Espanha aumentou esta sexta-feira para 64.059. O país, o segundo mais afetado pela pandemia, regista agora 4.858 mortes.





O novo coronavírus já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.O continente europeu, com quase 275.000 infetados e 16.000 mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 8.165 mortos em 80.539 casos registados até hoje.Os países mais afetados a seguir à Itália, Espanha e China são o Irão, com 2.234 mortes reportadas (29.406 casos), a França, com 1.696 mortes (29.155 casos), e os Estados Unidos, com 1.178 mortes.Os Estados Unidos tornaram-se quinta-feira o país com mais casos de infeções no mundo, ultrapassando Itália e a China, com mais de 85 mil casos.