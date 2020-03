Coronavírus: Número de mortos em Portugal sobe para 60. Há 3.544 infetados

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 60, o que traduz uma subida de 17 (40%) face a ontem, quando estavam contabilizados 43 óbitos, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quinta-feira, 26 de março.





Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 18,3% para 3.544. Ontem, o número de infetados tinha subido 26,8% para 2.995, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 549 e a taxa de crescimento de 18,3%.Verifica-se assim um decréscimo na taxa de crescimento do número de infetados (18,3% contra 26,8% ontem) e na variação em termos absolutos (549 contra 633).O crescimento do número de mortos em termos absolutos foi o mais elevado (17 contra 10 ontem), sendo que a taxa de crescimento também acelerou (40% contra 30% ontem).Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está em 1,7%, contra 1,4% ontem. Com o número de mortos a crescer acima dos casos confirmados de infetados, a taxa de letalidade atingiu assim o nível mais elevado desde o início da pandemia, uma tendência que era já expetável e tinha sido antecipada pela DGS.Segundo o boletim diário da DGS, há 18 mortos na região de Lisboa e Vale do Tejo, 13 no centro, 28 no Norte e 1 no Algarve. Os Açores, Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.Entre as 60 vítimas mortais, 33 têm mais de 80 anos, 15 entre 70 e 79, oito entre 60 e 69, quatro entre 50 e 59. 19 são mulheres e 41 homens.O número de casos suspeitos aumentou para 22.257 (ontem estava em 21.155) e 2.145 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais. Existem apenas 43 casos recuperados, quase o dobro de ontem (22).O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 14.994 (13.624 ontem).