Costa diz que vacina só "no verão de 2021" e país não volta ao normal após Estado de Emergência

O primeiro-ministro, António Costa, esteve esta segunda-feira reunido com D. Manuel Clemente devido às orientações que devem ser definidas para as cerimónias religiosas durante o Estado de Emergência no País.





"Se mantivermos o esforço, podemos começar a encarar o mês de maio de forma diferente", começou por dizer António Costa.No entanto, o primeiro-ministro garantiu que o País não vai voltar ao funcionamento normal, mesmo quando o Estado de Emergência terminar e que a vida dos portugueses só voltará à normalidade depois de existir uma vacina contra o coronavírus."Só no Verão de 2021 podemos contar com vacina", continuou António Costa, garantindo "não é momento ainda para baixar a guarda".Relativamente às cerimónias religiosas, o primeiro-ministro parabenizou os cuidados que a Igreja católica tem seguido no combate à covid-19."A Igreja católica não precisou do Estado de Emergência para o afastamento social. (...) Tem sido exemplar", disse.