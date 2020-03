Desespero de ex-Sporting que tem família em Itália: «Eles estão a passar mal»

Ezequiel Schelotto passa os dias com o coração apertado, a pensar como estarão os seus familiares em Itália. O defesa, que já passou pelo Sporting, veste atualmente a camisola do Brighton, na Premier League - por empréstimo do Chievo - e também está em isolamento, mas a situação em Itália preocupa-o muito.





"Tenho família em Itália e lá eles estão a passar mal. Só lhes peço que fiquem em casa, conforme solicitaram as autoridades", conta a uma agência de notícias argentina. "Sei o que está a acontecer em Itália, por todo o país, e neste momento há que deixar o desporto de lado e pensar em quem está a sofrer. Há que fazer aquilo que é recomendado e ficar em casa. Estou em contacto permanente com a minha família."O jogador, nascido na Argentina há 30 anos mas que tem nacionalidade italiana, refere ainda que está em casa e que o Brighton lhe manda o "plano de treinos pelo telefone". "O clube explica-nos tudo o que temos de fazer para evitar o contacto. Na última segunda-feira deparámo-nos com as instalações do clube fechadas e mandaram-nos para casa."Em Inglaterra não há quarentena obrigatória, mas os clubes pediram aos seus futebolistas que não saiam de casa "até ordem em contrário". "