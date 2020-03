Vitor Rafael Bastos Godinho, jovem futsalista do CCRM - Centro Cultural e Recreativo de Maceda, de 14 anos, morreu este domingo no hospital da Feira, vítima de Covid-19. Nas redes sociais, o clube já deixou uma mensagem sentida de consolências.





"Desta vez não conseguiste fintar este adversário, como tantas vezes fizeste! Estamos de rastos e sem palavras! Descansa em paz Campeão!", pode ler-se.Além do presidente da Federação Portuguesa de Futebol , Fernando Gomes, também a Associação de Futebol de Aveiro publicou uma mensagem de condolências. "É com profunda consternação e dor que a Associação de Futebol de Aveiro comunica o falecimento de Vitor Rafael Bastos Godinho, de 14 anos de idade, jogador da equipa de Iniciados de futsal do CCRM - Centro Cultural e Recreativo de Maceda, do Concelho de Ovar. A AFA apresenta, à família, aos amigos e ao clube do jovem, os mais sentidos pêsames".