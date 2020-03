Espanhóis elogiam António Costa: «Uma lição que já é história na União Europeia»

Deram que falar no nosso país as declarações de António Costa na quinta-feira, quando considerou como "repugnante" aquilo que dissera o ministro das finanças holandês a propósito do trabalho do governo espanhol, e a verdade é que as palavras do primeiro ministro português cruzaram fronteiras e valeram mesmo referências elogiosas também da sua imprensa neste momento de crise.





Wopke Hoekstra, ministro das finanças holandês, acusou Espanha de não ter margem orçamental para lidar com a pandemia de Covid-19.

O 'El Pais', por exemplo, destaca a forma veemente como o líder português referiu as suas palavras, vendo nelas um claro ataques às declarações de Wopke Hoekstra. O jornal de referência espanhol partilhou mesmo o vídeo das declarações de Costa no Instagram e aí choveram elogios à sua postura. "Bravo señor Costa", "tinha que ser um português" e "bravo por este homem, tanto a aprender com Portugal", são apenas alguns dos muitos comentários a elogiar as palavras de Costa.Já o 'AS', um título desportivo, diz que António Costa "deu uma lição que já é história na União Europeia", ao passo que a 'Marca' fala numa "resposta exemplar de Portugal ao ataque holandês".