Fernando Alonso doa equipamentos de proteção e máscaras

Fernando Alonso juntou-se esta semana à onda de solidariedade que se vive em Espanha, ao doar à UNICEF 4 mil equipamentos de proteção e 300 mil máscaras para ajudar no combate ao coronavírus. O donativo do piloto espanhol foi dado a conhecer pela própria UNICEF, que nas redes sociais agradeceu o gesto do seu embaixador, que no seu entender "permitirá ajudar a continuar a lutar para proteger quem nos protege".





Em resposta, Alonso devolveu os elogios e frisou que nesta fase todos os apoios contam. "Obrigado a vocês pelo vosso trabalho incavável de sempre, como neste momento delicado. Juntamente com a UNICEF conseguimos comprar material de saúde tão urgente e necessário. Qualquer ajuda é pouca, deixo-vos uma palavra de força".