Governo chinês diz que Estados Unidos podem ter sido os responsáveis pelo coronavírus

Um importante elemento do governo chinês levantou na quinta-feira uma teoria na qual aponta como culpados pela propagação do coronavírus os militares dos Estados Unidos e que, por isso, a origem do COVID-19 não teria sido em Wuhan, conforme se pensava. Em causa, segundo Zhao Lijian, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, terá estado a presença de militares norte-americanos nos recentes Jogos Militares, realizados precisamente em Wuhan entre 18 e 27 de outubro do ano passado.





1/2 CDC Director Robert Redfield admitted some Americans who seemingly died from influenza were tested positive for novel #coronavirus in the posthumous diagnosis, during the House Oversight Committee Wednesday. #COVID19 pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao ??? (@zlj517) March 12, 2020

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao ??? (@zlj517) March 12, 2020