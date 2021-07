Governo decreta recolher obrigatório às 23 horas em 45 concelhos, incluindo Lisboa e Porto

Os municípios que, devido ao número de casos covid, estão classificadas como sendo de risco elevado ou muito elevado, passam a ter uma limitação de circulação na via pública a partir das 23:00, anunciou esta quianta-feira a ministra de Estado e da Presidência.





Mariana Vieira da Silva falava na conferência de imprensa que se seguiu à reunião semanal do Conselho de Ministros. Estão em causa 19 concelhos com risco muito elevado (na semana passada eram apenas três) e outros 26 com risco elevado (na semana passada eram 14).A medida não tem qualquer exceção, nomeadamente para pessoas testadas ou com certificados de vacinação. Esta "é uma medida de procura de redução de ajuntamentos", esclareceu a ministra. "Vemos uma prevalência muito significativa nas idades mais jovens e há muitos casos relacionados com festas e ajuntamentos e é uma tentativa de redução dos casos relacionados com essa realidade".As 23 horas foram definidas tendo em conta os horários do encerramento de estabelecimentos e atividades em geral nos concelhos em causa, que deve ocorrer às 22 horas."A nossa perspectiva é que temos condições para tomar esta medida", garantiu Mariana Vieira da Silva, quando questionada sobre se este recolher obrigatório está dentro das medidas a que o Governo pode lançar mão, tendo em conta que o país já não se encontra em Estado de emergência.Para a área metropolitana de Lisboa mantêm-se todas as regras previstas até agora, incluindo as que respeitam à proibição de circulação de e para fora aos fins-de-semana, a menos que as pessoas em causa tenham certificado de vacinação.AlbufeiraAlmadaAmadoraBarreiroCascaisConstânciaLisboaLouléLouresMafraMiraMoitaOdivelasOeirasOlhãoSeixalSesimbraSintraSobral de Monte AgraçoAlcocheteAlenquerArruda dos VinhosAvisBragaCastelo de VideFaroGrândolaLagoaLagosMontijoOdemiraPalmelaParedes de CouraPortimãoPortoRio MaiorSantarémSão Brás de AlportelSardoalSetúbalSilvesSinesSouselTorres VedrasVila Franca de Xira