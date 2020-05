Há quem esteja a frequentar festas para apanhar coronavírus propositadamente

Uma revelação feita por uma enfermeira da Carolina do Norte, nos EUA, está a chocar o mundo. Há pessoas a frequentar festas com o objetivo de apanhar coronavírus propositadamente.





"Nos últimos dias, temos ouvido vários pacientes e elementos da nossa comunidade a dizer que não têm medo de apanhar Covid-19", explicou Yolanda Enrich, enfermeira no Novant Health Forsyth Medical Center.O intuito destas pessoas que querem apanhar coronavírus é vencer a doença e assim tornarem-se imunes à mesma, segundo o New York Post que cita a NBC.Esta forma de pensar está a deixar as autoridades preocupadas que temem um surto muito maior e principalmente, que as comunidades vulneráveis sejam infetadas.