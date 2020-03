Um homem, de 31 anos, ignorou a quarentena imposta pelo governo italiano e foi para as ruas de Fermo, uma província no norte de Itália, 'caçar' Pokémons com a sua filha.





De acordo com o italiano 'Leggo', o homem, quando questionado pela polícia sobre o motivo da sua saída, terá respondido: "Tenho de caçar Pokémons". Segundo a mesma fonte, o indivíduo pagou no ato uma multa no valor de 206 euros.De referir que a Itália é um dos países mais afetados devido ao surto do novo coronavírus, com cerca de 40 mil casos suspeitos e mais de três mil mortos até ao momento.