Estudo revela que fármaco usado no tratamento de piolhos pode matar coronavírus em 48 horas

Um estudo do Biomedicine Discovery Institute da Universidade de Monash em colaboração com o Doherty Institute abriu as portas da esperança na luta contra o coronavírus. Testes com Ivermectina, utilizado para o tratamento de piolhos, mas também em casos de dengue, VIH e gripe, tiveram resultados muito positivos. Os ensaios mostraram que o fármaco consegue matar o vírus em 48 horas.





"Descobrimos que uma dose pode eliminar todo o ARN viral ao fim de 48 horas e mais do que isso, logo ao fim de 24 horas há uma redução claramente significativa", asseguram os responsáveis do estudo em declarações difundidas pela Europa Press.Esta descoberta implica, no entanto, alguma cautela e pode durar meses até que o fármaco possa ser aplicado para este efeito. Para já, é "preciso determinar a dose que se poss aplicar" em seres humanos.