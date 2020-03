Jorge Mendes no combate ao Covid-19: das mil câmaras expansoras oferecidas às 200 mil batas de proteção

Jorge Mendes ofereceu mil câmaras expansoras e 200 mil batas de proteção individual ao Hospital de São João, no Porto. A revelação foi feita por Manuela Brandão, funcionária da Gestifute, do empresário, numa mensagem pessoal que sublinha ainda os inúmeros contactos levados a cabo pelo agente de Cristiano Ronaldo para doar mais material.





"Jorge Mendes tem passado boa parte dos últimos dias a estabelecer inúmeros contactos e a desenvolver múltiplos esforços, quer em Portugal quer em outros pontos do mundo, para garantir a aquisição e a chegada ao nosso país de mais material hospitalar, como, por exemplo, dezenas de milhar de máscaras de protecção individual. Ajudar a que os nossos heróicos profissionais de saúde tenham disponíveis os meios necessários para os portugueses, que tanto estão a sofrer neste momento difícil e irreal, é a sua grande preocupação. Porque ficar em casa é uma obrigação, mas agir é um dever", escreveu Manuela Brandão numa publicação no Facebook."Ficar em casa é uma obrigação, mas agir é um dever. É por esta razão que me sinto impelida a informar que Jorge Mendes já ofereceu ao Hospital de São João, no Porto, mil Câmaras Expansoras (500 já entregues e as restantes a serem doadas no início da próxima semana) e 200 mil batas de protecção individual. Em face da emergência sanitária que atinge o nosso país, Jorge Mendes e a Gestifute estão empenhados em contribuir para o reforço dos recursos que servem os estabelecimentos hospitalares do nosso país no combate ao vírus Covid-19. Nesse sentido, Jorge Mendes tem encomendados (com entrega prevista para a primeira semana de Abril) três ventiladores, que vão servir dois hospitais do Norte do país.A exemplo do que aconteceu nas doações periódicas ao IPO do Porto ou noutros momentos difíceis que o país atravessou (como foram os devastadores incêndios em Pedrógão e Santa Comba Dão), bem como em múltiplas situações em que se evitou propositadamente a divulgação pública, Jorge Mendes tomou a iniciativa e apoiou quem mais necessitava. Fê-lo sempre de forma desinteressada e apenas respondendo à sua consciência cívica.E é também com esse propósito que Jorge Mendes tem passado boa parte dos últimos dias a estabelecer inúmeros contactos e a desenvolver múltiplos esforços, quer em Portugal quer em outros pontos do mundo, para garantir a aquisição e a chegada ao nosso país de mais material hospitalar, como, por exemplo, dezenas de milhar de máscaras de protecção individual. Ajudar a que os nossos heróicos profissionais de saúde tenham disponíveis os meios necessários para os portugueses, que tanto estão a sofrer neste momento difícil e irreal, é a sua grande preocupação. Porque ficar em casa é uma obrigação, mas agir é um dever".