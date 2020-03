Manny Pacquiao propõe multas e até penas de prisão a quem cuspir nas ruas das Filipinas

Para lá de ser um dos mais conceituados boxeurs do Mundo, Manny Pacquiao tem também uma carreira bem sucedida na política das Filipinas, país no qual é um dos elementos do Senado nacional. E foi nessa condição que recentemente submeteu na semana passada uma proposta para aprovação, na qual propõe que as pessoas que sejam apanhadas a cuspir nas ruas sejam alvo de multas e até de penas de prisão.





"Considerando a gravidade da situação, há uma necessidade urgente de instituir uma medida preventiva para travar a propagação desta doença que se tornou numa emergência de saúde global. Esta proposta não só previne a propagação deste coronavírus, mas também de outras doenças contagiosas", pode ler-se na proposta apresentada pelo senador, que prevê o agravamento das multas caso o cidadão em causa seja recorrente.À primeira vez que for apanhado, o infrator será multado em 5 mil pesos filipinos (88 euros), ao passo que em caso de reincidência a coima sobe para o dobro: 10 mil pesos filipinos (176 euros). Caso o mesmo cidadão seja apanhado uma terceira vez, aí a punição é mais severa: 50 mil pesos filipinos (880 euros) e uma pena de prisão de até seis meses.Noutro sentido, Manny Pacquiao, de 41 anos, foi também notícia por ter adquirido 50 mil kits para testes de Covid-19 nas Filipinas, um país que conta com 187 casos e 12 mortes e que há já mais de uma semana se encontra em estado de emergência de saúde pública.