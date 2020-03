Maradona deixa mensagem a italianos e avisa argentinos: «Espero que consigamos reagir a tempo»

Diego Armando Maradona está preocupado com a pandemia de coronavírus. O antigo craque argentino deixou nas redes sociais uma mensagem de apoio aos italianos e avisou os argentinos que não devem desvalorizar o problema.





"Vivi 7 anos em Nápoles. Aí tenho família, muita gente de quem gosto e que gosta de mim. Itália é parte da minha vida e quero mandar aos italianos uma mensagem de apoio neste momento difícil. Lá todos têm consciência que têm de ficar nas suas casas. Espero que na Argentina consigamos reagir a tempo. Alguns brincam com a situação, mas a verdade é que no último sábado ninguém falava de pandemia, todos nos cumprimentávamos com um beijo e os estádios estavam cheios. Mas bem, cada um compra aquilo que quer. Espero que todos possamos seguir em frente da melhor maneira. Lá e cá. É difícil educar um país em 15 minutos, isto resolve-se com educação, obediência e respeito. Muita sorte a todos!", escreveu 'El Pibe'.