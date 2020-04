Marcelo Rebelo de Sousa vai propor renovação do Estado de Emergência até 1 de maio

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que Portugal entrou "numa fase decisiva" do combate à Covid-19, numa altura de "Páscoa diferente com o mesmo objetivo comum". O chefe de Estado considerou ainda que é necessário o prolongamento do estado de emergência no país, pelo menos, até ao dia 1 de maio.





"Está firmada a minha convicção de renovar o estado de emergência até 1 de maio", afirmou, acrescentando que irá ouvir especialistas e o Governo e que será depois o Parlamento a decidir a renovação.Marcelo esclareceu ainda que "vai haver muitos mais testes" e deixou o aviso: "Haverá possibilidade de detetar muitos mais infetados por coronavírus", adiantando que os portugueses não podem "brincar em serviço" e "baixar a guarda".O Presidente da República deixou também o seu apoio quanto à proposta apresentada pelo Governo sobre as medidas para o término do ano letivo. "Não há propostas perfeitas nestas circunstâncias, não há como ter uma recuperação integral do tempo perdido, evitar desigualdades entre crianças e famílias, não há como encontrar a melhor forma de avaliação da matéria à medida do que seria normal num ano letivo normal. O que se encontrou foi a solução possível e no meio de muitas incertezas."