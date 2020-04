Martunis, o menino indonésio que se tornou mundialmente famoso em 2005 por ter sobrevivido ao tsunami que abalou o seu país vestido com as cores da Seleção Nacional, anunciou este sábado que irá colocar a leilão uma camisola autografada por Cristiano Ronaldo para ajudar as famílias afetadas pela pandemia de Covid-19 em Banda Aceh, a sua cidade natal.





"Neste momento difícil, temos de nos apoiar. Vamos todos fazer os possíveis para ajudar", apelou Martunis, de 22 anos, numa publicação na qual explicou que o leilão irá decorrer até 17 de abril e o valor inicial de licitação será de 4 milhões de rupias, qualquer coisa como 230 euros.