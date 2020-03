Coronavírus: Máscaras "dão falsa sensação de segurança", diz DGS

"Não vale a pena a utilização de máscaras, sobretudo se não forem verdadeiras máscaras, mas pedaços de tecido. O importante é o distanciamento social e ter cuidado com o contacto com a boca e com o nariz". O aviso foi feito este domingo pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, quando questionada sobre as máscaras artesanais que algumas empresas estão a produzir.





"Aquele pano não é impermeável, vai ficar húmido e os vírus vão passar, só dá uma falsa sensação de segurança", assegurou Graça Freitas na conferência diária para atualizar o boletim epidemiológico da pandemia do novo coronavírus em Portugal. "Não se fiem nessa falsa sensação de segurança".Relativamente à questão do lar em Vila Nova de Famalicão, que está sem funcionários a trabalhar depois de oito terem testado positivo para o novo coronavírus, Marta Temido afirmou que a situação "preocupa" o Ministério da Saúde. "Preocupa-nos a circunstância que está a ocorrer concretamente em Famalicão, na medida em que estas instituições, que são instituições privadas ou IPSS, têm de ter um plano contingência", que "tinham de ter pensado", seguindo informações divulgadas "há bastantes dias, para não dizer semanas", disse Marta Temido.Sobre os casos concretos de infeção destes funcionários, a diretora-geral de Saúde remeteu responsabilidades para as autoridades locais e afirmou: "O delegado de saúde deve ser chamado para gerir a situação local". É esse delegado que avalia o risco para os utentes e profissionais da instituição."Há respostas de nível nacional e soluções que têm de ser encontradas no seio das comunidades. Se todos os profissionais de um lar estiverem infetados porque estão doentes, tem de se arranjar outros profissionais", disse Graça Freitas.Os utentes do lar de Famalicão estão a ser submetidos ao teste do novo vírus.