Uso da máscara deixa de ser obrigatório em Portugal: saiba quais são as exceções

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta quinta-feira que chegou ao fim a obrigatoriedade do uso de máscaras, à exceção de raras situações: em locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis e em locais caraterizados pela elevada intensidade de utilização e difícil arejamento, como transportes coletivos de passageiros.Nas escolas deixa também de ser obrigatória a utilização das máscaras.Marta Temido fez, numa fase inicial, um balanço dos números da pandemia, indicando que a meta para a queda da máscara seria "20 óbitos por cada milhão de habitantes a 14 dias". Neste momento o indicador está nos 27,9.Comunicou em seguida a "não obrigatoriedade no uso de máscaras exceto em locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis, lares, hospitais, cuidados integrados, serviços de saúde e locais caracterizados pela elevada utilização, sem arejamento, ou com grande frequência de pessoas".