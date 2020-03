Eliaquim Mangala é um dos jogadores do Valência infetados com a Covid-19. Em isolamento, em casa, o ex-jogador do FC Porto tem estado ativo nas redes sociais. Esta quinta-feira, voltou a deixar uma mensagem aos fãs para pedir que aproveitem a quarentena como momento de introspeção.





"Neste período de isolamento, é importante valorizar o nosso tempo livre para olharmos para nós próprios e tirar o tempo necessários para nos voltarmos a focar no que é essencial. Podemos fazer muitas atividades: meditar, ler, uma atividade física, tentar comer de forma saudável, partilhar momentos especiais com a família. Cuidem de vocês e aproveitem as coisas simples", escreveu Mangala, na conta de Facebook.