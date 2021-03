Plano de desconfinamento não terá datas certas para a reabertura das atividades

A 26 de fevereiro, o Conselho de Ministros decidiu manter inalteradas as regras restritivas de combate à pandemia, considerando que a situação pandémica continuava a ser bastante pior do que em setembro, aquando da declaração do estado de contingência, e do que em maio, quando se iniciou o desconfinamento na sequência da primeira vaga. Nesse dia, António Costa adiantou que o plano de desconfinamento do País será apresentado a 11 de março. Segundo o jornal Expresso desta sexta-feira, o "esboço" do plano que António Costa pediu a um grupo de peritos, e que vai apresentar na reunião do Infarmed da próxima segunda-feira, não inclui um calendário, ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando o plano de desconfinamento foi dividido em três etapas, por quinzenas.





"Se esse tinha três passos definidos, avançando de 15 em 15 dias até 1 de junho, este não traz um calendário definido — confirma uma fonte do Governo. Estará, ao invés, preso a um conjunto de critérios que terão de ser cumpridos para se poder seguir para a etapa seguinte de ‘libertação’ de atividades. Dito de outra forma: quando for apresentado, o plano (provisório) não terá calendário, ou seja, fim definido", refere o semanário, dando conta que terá "alívios diferentes, uma parte a nível nacional, outra diferente conforme os indicadores a nível local".O primeiro-ministro já desvendou que a reabertura da economia será gradual e irá abranger "progressivamente sucessivas atividades". Mas, de acordo com o semanário, a passagem a cada fase seguinte não será calendarizada. Irá depender do cumprimento de uma série de critérios de saúde pública e acompanhará a evolução das campanhas de rastreio e vacinação.António Costa também sinalizou que o desconfinamento poderá ter níveis diferentes de acordo com a região do país. E, segundo o semanário, é isso que está previsto. Deverá haver um alívio de restrições a nível local e outro a nível nacional, dependendo do estado da pandemia em cada região.A reabertura começará pelas escolas, garantiu o primeiro-ministro. As creches e o pré-escolar poderão regressar ao ativo ainda em março, escreve o Expresso.