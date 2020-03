Polícia espanhola alerta que doentes infetados com coronavírus fogem de hospitais sem alta

A polícia espanhola alertou esta terça-feira que algumas pessoas internadas com o novo coronavírus (Covid-19) estão a abandonar os hospitais sem alta médica.





O diretor do Comité Técnico de Gestão do Coronavírus da Polícia Nacional, José Ángel Gonzalez, disse em conferência de imprensa, em Madrid, que dez dias após terem sido declaradas medidas especiais "ainda há muitos irresponsáveis".O responsável referia-se a "vários casos de pacientes internados que abandonam os hospitais" sem alta médica.Espanha registou 514 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades sanitárias esta terça-feira.O número de novos casos de infeção pelo coronavírus aumentou de 33.089 para 39.673 em 24 horas. São mais 6.584 casos.