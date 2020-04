Portugal apelidado de "Suécia do sul": «Britânicos, holandeses e alemães podiam aprender»

Portugal continua a ser muito elogiado lá fora pela forma como tem combatido o surto de coronavírus. Desta feita, foi o 'El País', jornal de Espanha, nação que tem sido das mais fustigadas pela pandemia. Os elogios são tantos ao ponto de o nosso país ser comparado com um dos mais desenvolvimentos do Mundo, ou os "suecos do sul".





"Portugal supera a pandemia com metade das mortes da Suécia por milhão de habitantes. Embora o Mundo olhe boquiaberto para o Norte, britânicos, suíços, holandeses e alemães podiam aprender alguma coisa com o latino Portugal, onde o coronavírus está sob controlo", escreve o conceituado periódico castelhano.O diário recorda ainda que as expectativas para Portugal eram muito negativas: "As previsões mais pessimistas apontavam para um milhão de infetados, 10 por cento da população do país. Mas 40 dias depois, há apenas cerca de 16 mil casos e 470 mortes" [n.d.r.: número subiram hoje para 16.585 e 504, respetivamente].O pneumologista Filipe Froes foi ouvido pelo 'El País' e recusou qualquer conquista. "Estamos em fases diferentes. Estamos três semanas atrás da Itália e uma ou duas atrás da Espanha. Ainda é cedo para avaliar Portugal. (...) Todos os países aplicaram as mesmas medidas mas nós tivemos mais tempo para prepará-las", explicou.Ao mesmo tempo que destaca o facto de os hospitais não estarem saturados e os hospitais de campanha não terem sido ainda utilizados, o jornal espanhol sublinha que "a situação nao é a ideal, pois faltam testes, máscaras, gel desinfetante e os planos de prevenção ignoraram os lares de idosos."