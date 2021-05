Quem tem 60 anos já pode autoagendar para receber a vacina Covid-19

Desde este sábado que já é possível fazer o autoagendamento da vacina da Covid-19 para quem tem entre 60 e 65 anos de idade. A ‘task force’ de coordenação do plano de vacinação tinha previsto que tal seria implementado a partir do final da semana que agora começa, mas este sábado, a meio da tarde, já era possível realizar o autoagendamento, que até agora estava restrito a quem tinha mais de 65 anos.





A medida visa dar continuidade ao aumento do ritmo de vacinação - que atingiu na quinta-feira pela primeira vez cerca de 100 mil doses administradas - de modo a ter toda a faixa etária acima dos 60 anos de idade vacinada com pelo menos a primeira dose até ao final de maio. Desde 23 de abril, quando entrou em funcionamento o portal destinado ao autoagendamento para a vacinação, já foram feitas cerca de 210 mil inscrições para a toma da vacina.Leia o artigo na íntegra no Correio da Manhã