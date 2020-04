Rüdiger assume pagamento das refeições dos médicos do hospital onde nasceu

Numa altura em que o tema dos cortes salariais tem sido bastante falado na Premier League crescem os exemplos de jogadores de topo que decidem contribuir do seu próprio bolso para ajudar as equipas médicas. Um deles foi o defesa alemão Antonio Rüdiger, que tomou a iniciativa de assumir o pagamento das refeições dos médicos e enfermeiros do hospital Charité, em Berlim, onde nasceu há 27 anos, por um período de três meses.





Para lá deste apoio, o defesa do Chelsea, que tem um salário semanal de 115 mil euros, também contribuiu para o fundo #PlayersTogether, ao qual grande parte dos jogadores da Premier League se associaram para ajudar as equipas médicas britânicas na luta contra o coronavírus.