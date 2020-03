Toto Salvio não esquece os tempos passados com Ezequiel Garay e Jorge Jesus no Benfica e esta terça-feira, através das redes sociais, deixou mensagens de força aos dois, isto na sequência dos testes positivos detetados a ambos ao novo coronavírus.





"Muita força míster Jorge Jesus", escreveu o argentino, agora no Boca Juniors, numa 'história' na qual colocou uma foto ao lado de JJ na festa do título no Marquês de Pombal.Quanto a Garay, também partilhou uma foto num momento de celebração nas águias, com a mensagem "muita força amigo Garay".