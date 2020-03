Sergio Ramos vai doar quase 300 mil máscaras e 15 mil testes

Com as competições suspensas, e numa altura em que se falam em cortes salariais, multiplicam-se as doações de grandes craques do futebol europeu. Sergio Ramos promoveu, conjuntamente com a sua mulher Pilar Rubio, uma iniciativa que permitiu angariar 264.571 máscaras, 1000 kits de proteção e 15 mil testes destinados a detetar casos de coronavírus. Trata-se de uma importante doação realizada através da UNICEF, organização com a qual o capitão do Real Madrid colabora, sendo mesmo embaixador mundial.





A ajuda de Ramos soma-se às ações já promovidas pelo próprio Real Madrid. O clube da capital espanhola já fez generosas doações de material para as autoridades locais que estão ativas no combate à pandemia. Segundo relata a imprensa espanhola, Sergio Ramos é o primeiro de vários jogadores do plantel merengue a contribuírem para combater nesta "luta". Muitos já estão a informar-se junto de várias instituições sobre qual a melhor forma de ajudar.Espanha tornou-se hoje no segundo país do mundo com mais mortes devido ao covid-19, tendo ultrapassado os números da China. No total, 3434 pessoas perderam a vida no país vizinho. Em 24 horas registaram-se 5552 novos casos.